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Общество
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Общество
Адвокат Улюкаева рассказала о судьбе колбасы из «корзинки Сечина»
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    Адвокат Улюкаева рассказала о судьбе колбасы из «корзинки Сечина»

    20:50  3 Октября 2017
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    Адвокат Улюкаева рассказала о судьбе колбасы из «корзинки Сечина»

    Москва, 3 октября. Колбаса из корзины, которую глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, была уничтожена по решению суда. Об этом сообщила адвокат Улюкаева Виктория Бурковская.

    «17 мая 2017 года по решению Басманного суда, колбаска, которая была в корзинке, была уничтожена как скоропортящаяся», — рассказала Бурковская.

    По ее словам, суд постановил уничтожить колбасу, так как она была скоропортящейся, сообщает Ura.ru. При этом сама корзинка остается в списке вещественных доказательств и будет представлена в суде.

    Следствие полагает, что Улюкаев требовал у руководства «Роснефти» 2 млн долларов за заключение, которое позволило компании приобрести госпакет акций «Башнефти».

    В ходе расшифровки аудиозаписей, сделанных в момент передачи взятки, речь шла о колбасе. Как сообщал «АиФ», первоначально появилась версия, что корзинкой с колбасой завуалированно называли портфель со взяткой, однако позже выяснилось, что речь шла о настоящей корзине.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #улюкаев #сечин #колбаса
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