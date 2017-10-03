Дешево продают: посольство РФ высмеяло статью Times о «вмешательстве» в выборы в США

В Избранное

Вашингтон, 3 октября. Посольство Российской Федерации в Лондоне едко высмеяло статью британского издания Times, посвященную «вмешательству российской стороны» в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году.

В материале историка и журналиста Ниалла Фергюсона говорилось о том, что Россия якобы потратила 100 тысяч долларов на размещение политической рекламы в социальной сети Facebook и «повлияла» на ход голосования.

«Фергюсон открывает сезон октябрьских скидок: всего 100 тысяч долларов за выборы в Соединенных Штатах! Не самая высокая цена за 241 год американской демократии», — отметили российские дипломаты.

.@nfergus opens October sales: US elections for just 100K! Not a high estimate for 241 years of American democracy. ( pic.twitter.com/RTGuYYbiQG — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) October 2, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что руководство соцсети Facebook пообещало передать в Конгресс США несколько тысяч «рекламных» сообщений россиян, которые были опубликованы перед выборами американского президента.