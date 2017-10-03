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Новости Сирии
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Дешево продают: посольство РФ высмеяло статью Times о «вмешательстве» в выборы в США
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    Дешево продают: посольство РФ высмеяло статью Times о «вмешательстве» в выборы в США

    21:00  3 Октября 2017
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    Сезон скидок открыт: посольство РФ в Великобритании высмеяло статью Times о «вмешательстве» в выборы в США

    Вашингтон, 3 октября. Посольство Российской Федерации в Лондоне едко высмеяло статью британского издания Times, посвященную «вмешательству российской стороны» в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году.

    В материале историка и журналиста Ниалла Фергюсона говорилось о том, что Россия якобы потратила 100 тысяч долларов на размещение политической рекламы в социальной сети Facebook и «повлияла» на ход голосования.

    «Фергюсон открывает сезон октябрьских скидок: всего 100 тысяч долларов за выборы в Соединенных Штатах! Не самая высокая цена за 241 год американской демократии», — отметили российские дипломаты.

    Напомним, ранее стало известно о том, что руководство соцсети Facebook пообещало передать в Конгресс США несколько тысяч «рекламных» сообщений россиян, которые были опубликованы перед выборами американского президента.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #рф #британия
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