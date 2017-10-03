Гость из Белоруссии попытался угнать «ВАЗ» в Псковской области

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Псков, 3 октября. Белорус подозревается в попытке совершить угон автомобиля «ВАЗ» в Псковской области.

По информации пресс-службы УМВД России, сотрудники полиции задержали 41-летнего жителя Белоруссии в деревне Ермошино Невельского района. Инцидент произошел утром 2 октября. Злоумышленник, приехавший в деревню погостить, пытался уехать на чужом автомобиле, припаркованном возле одного из домов. Транспортное средство было открыто, а ключ — в замке зажигания.

Соседка, заметившая мужчину, вызвала сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый задержан. В настоящий момент вопрос о возбуждении уголовного дела открыт.