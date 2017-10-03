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Додон обсудит с Путиным в Сочи весь спектр российско-молдавских отношений
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    Додон обсудит с Путиным в Сочи весь спектр российско-молдавских отношений

    22:00  3 Октября 2017
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    Додон обсудит с Путиным в Сочи весь спектр российско-молдавских отношений

    Кишинев, 3 октября. Президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с главой России Владимиром Путиным весь спектр российско-молдавских отношений.

    Встреча политиков должна состояться 11 октября 2017 года в Сочи (на полях саммита лидеров государств — участников СНГ).

    «Обсудим с Владимиром Владимировичем детально весь спектр отношений между нашими странами. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдавией и Россией»,  — отметил Додон.

    Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #додон
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