Додон обсудит с Путиным в Сочи весь спектр российско-молдавских отношений

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Кишинев, 3 октября. Президент Молдавии Игорь Додон планирует обсудить с главой России Владимиром Путиным весь спектр российско-молдавских отношений.

Встреча политиков должна состояться 11 октября 2017 года в Сочи (на полях саммита лидеров государств — участников СНГ).

«Обсудим с Владимиром Владимировичем детально весь спектр отношений между нашими странами. Несмотря ни на какие препятствия, мы движемся вперед по восстановлению полноценного стратегического партнерства между Молдавией и Россией», — отметил Додон.

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.