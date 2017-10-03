Чубайс заявил о начале производства российского электромопеда по цене иномарки

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Москва, 3 октября. Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о начале производства российского складного электромопеда UJET.

По его словам, производством электромопеда займется новосибирская портфельная компания «Роснано» под названием OCSiAl. На первом этапе компания планирует выпускать 32 тысячи мопедов в год. Стоимость одного электромопеда будет составлять около 8,5 тысяч евро.

«Сегодня наш OCSiAl дает старт производству UJET. Компания будет выпускать 32 000 смартджетов в год. Он так же отличается от байков и велосипедов, как iPhone от кнопочных телефонов», — написал Чубайс в своем Facebook.

Он также добавил, что электромопеды UJET оснащены бесшумными шинами с углеродными нанотрубками, а также аккумуляторами с плотностью энергии выше, чем у автомобилей Tesla. Двигатель электромопеда имеет мощность 4 кВт, а его масса менее двух килограммов. Максимальная скорость мопеда 45 километров в час.