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Киев, 3 октября. Украина потеряла Крым, поскольку не уделяла ему достаточно внимания и не любила проживающих там людей. Об этом во вторник заявила депутат Верховной рады от фракции «Батькивщины» Александра Кужель.

«Мы Крым использовали. Только брали участки наши богатеи и строили себе там усадьбы. Но за все годы независимости в Крыму нет воды, света и канализации. Их (крымчан — прим. ФАН) никто не любил. Они ушли, потому что считали нас плохими мачехами», — отметила она.

Депутат добавила, что предсказывала потерю Крыма еще в 2010 году, пишут украинские СМИ.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного на полуострове народного референдума в 2014 году. В Киеве заявили, что отказываются признавать результаты плебисцита, поскольку он противоречит украинской конституции, однако в Москве утверждают, что референдум был проведен в соответствии со всеми нормами международного права.