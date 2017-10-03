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Общество
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Украина
Киев объяснил потерю Крыма: Мы его использовали, а людей не любили
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    Киев объяснил потерю Крыма: Мы его использовали, а людей не любили

    19:49  3 Октября 2017
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    Киев объяснил потерю Крыма: Мы его использовали, а людей не любили

    Киев, 3 октября. Украина потеряла Крым, поскольку не уделяла ему достаточно внимания и не любила проживающих там людей. Об этом во вторник заявила депутат Верховной рады от фракции «Батькивщины» Александра Кужель.

    «Мы Крым использовали. Только брали участки наши богатеи и строили себе там усадьбы. Но за все годы независимости в Крыму нет воды, света и канализации. Их (крымчан — прим. ФАН) никто не любил. Они ушли, потому что считали нас плохими мачехами», — отметила она.

    Киев объяснил потерю Крыма: Мы его использовали, а людей не любили

    Депутат добавила, что предсказывала потерю Крыма еще в 2010 году, пишут украинские СМИ.

    Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам проведенного на полуострове народного референдума в 2014 году. В Киеве заявили, что отказываются признавать результаты плебисцита, поскольку он противоречит украинской конституции, однако в Москве утверждают, что референдум был проведен в соответствии со всеми нормами международного права.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #украина #крым #рада #депутат
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