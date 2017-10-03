СМИ: Мадрид разбил мечты каталонцев о независимости, но заплатил за это высокую цену

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В последние годы у Европы было непростое время в плане референдумов: плебисцит в Греции в 2015 году, затем Brexit и неудачное конституционное голосование в Италии в декабре 2016 года. Как осознала Великобритания после референдума за независимость Шотландии в 2014 года, даже проведение референдума может крайне дестабилизировать традиционный политический порядок и системы политических партий.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи Spanish government crushes Catalan independence dreams — at a high price (Испанское правительство разбивает мечты каталонцев о независимости, платя за это высокую цену), опубликованную порталом The Conversation.

Но в Каталонии 1 октября 2017 года произошло нечто другое: голосование, которое было настоящим референдумом для сторонников независимости Каталонии, не являлось таковым для их противников — испанского правительства, которое назвало его «незаконным», ни для ЕС, ни для любого известного правительства в мире. Сообщалось, что 42,3% явки и почти 90% голосов за независимость не носят никакого законного характера. Все, что предпринималось для проведения нормального плебисцита, было предотвращено серьезным и порой жестким полицейским противодействием.

Тем не менее это не означает, что голосование не дестабилизирует. События 1 октября стали поворотным моментом в постоянно растущем, но сдерживаемом споре между правительством в Мадриде, возглавляемом консервативной Народной партией, и коалицией политических содружеств, выступающих за независимость в региональном правительстве Каталонии. Со времени массовых демонстраций за независимость в 2012 году спор между Мадридом и Барселоной сохранялся как вялотекущий политический конфликт.

Каталонские выборы в сентябре 2015 года дали неоднозначный результат и референдум о независимости был запущен, как механизм выхода из тупика.

Но Мадрид отказался признать легитимность любого такого голосования и пообещал воспрепятствовать ему всеми законными средствами. Даже когда в сентябре 2017 года напряженность возросла до самого высокого уровня, фондовый рынок в Мадриде, казался невосприимчивым для очевидно неспокойного положения в течение недель, предшествовавших референдуму. Это объясняется тем, что никто всерьез не думал, что Испания может потерять пятую часть своей экономики.

Тем не менее, сторона, выступающая за независимость, наделала немало шума, и Мадрид был достаточно напуган, чтобы послать тысячи полицейских в Каталонию с явным намерением прекратить голосование.

В дни, предшествовавшие референдуму, полиция конфисковала миллионы избирательных бюллетеней, заблокировала сайты, связанные с референдумом и предупредила ряд публичных должностных лиц об опасности нарушения закона. Непосредственно в день голосования наблюдалось серьезное присутствие полиции и высокий уровень напряженности, уступивший место прямому насилию: полицейские вынудили избирательные участки закрыться, предъявляли обвинения протестующим и даже стреляли резиновыми пулями.

Однако, несмотря на обещания правительства Каталонии, голосование не смогло быть истинным отражением мнения и его законность весьма сомнительна.

Пирровы победы

Законодательство о референдуме 1 октября, только формально было утверждено каталонским парламентом 6 сентября 2017 года, за четыре недели до голосования. В каком-либо подлинном смысле кампания референдума не проводилось. Противники независимости просто не проводили ее, вместо того, чтобы бойкотировать плебисцит или просто игнорировать его. Не было никаких серьезных публичных обсуждений или дебатов по поводу достоинств «за» и «против», а стороне, выступавшей за независимость, всегда гарантировалась победа. Те, кто выступал за независимость, являются основной частью людей, принимающих участие в референдуме и считающих его законным. Это означает, что существует очень высокая корреляция между теми, кто просто участвует в голосовании и теми, кто голосует за независимость региона.

Бюллетени для голосования широко распространялись в течение недели перед голосованием и Каталонская национальная ассамблея, основная организация, выступающая за независимость, выдала более 1 миллиона копий своим сторонникам. Представитель правительства Каталонии Жорди Турулл, даже призвал избирателей скачать свои собственные бюллетени с правительственного сайта. Эти действия серьезно подорвали доверие к голосованию в предшествовавшие ему дни.

К моменту самого голосования каталонское правительство, похоже, согласилось с тем, что осмысленный референдум уже невозможен, но вместо этого он стал проявлением гражданской силы в вопросе каталонской независимости. Тем временем правительство Испании продемонстрировало, что сохраняет полный правовой и политический контроль над Каталонией. Грубо говоря, премьер-министр Испании, Мариано Рахой, получил то, что хотел: он обещал, что референдум не произойдет и его правительство успешно убедилось, что случившееся в тот день, было слишком бессвязным и хаотичным, чтобы быть законным.

Правительство Рахоя надеялось предотвратить голосование без уничтожения избирательных урн и использования насильственной тактики со стороны полиции. Вместо этого, зрелище, как полиция не позволяет людям голосовать и стреляет резиновыми пулями в протестующих, нанесло серьезный ущерб международному авторитету Испании и еще более отравило отношения с Каталонией. Таким образом, Мадрид разбил мечты каталонцев о независимости, но заплатил за это очень высокую цену.