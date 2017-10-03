«Молодец, Сергей»: Путин пошутил о легионерах в российском футболе

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Москва, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин пошутил на президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко, который заявил, что футбол в России является национальным видом спорта.

В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Фурсенко отчитался Путину об успехах петербургского клуба. Президент обратил его внимание на большое число иностранцев на поле.

«Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают и за «Зенит», играют в Лиге Европы. Вот молодец. И два гражданина России и один вратарь. Интересно вы нам все рассказали», — пошутил глава государства.

Позже вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам заседания заявил, что такая позиция президента направлена на защиту доморощенных игроков.