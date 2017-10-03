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Общество
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Россия
«Молодец, Сергей»: Путин пошутил о легионерах в российском футболе
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    «Молодец, Сергей»: Путин пошутил о легионерах в российском футболе

    20:01  3 Октября 2017
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    «Молодец, Сергей»: Путин пошутил о легионерах в российском футболе

    Москва, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин пошутил на президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко, который заявил, что футбол в России является национальным видом спорта.

    В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Фурсенко отчитался Путину об успехах петербургского клуба. Президент обратил его внимание на большое число иностранцев на поле.

    «Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают и за «Зенит», играют в Лиге Европы. Вот молодец. И два гражданина России и один вратарь. Интересно вы нам все рассказали», — пошутил глава государства.

    Позже вице-премьер РФ Виталий Мутко по итогам заседания заявил, что такая позиция президента направлена на защиту доморощенных игроков.

    «Президент все время проводит линию, чтобы мы больше внимания уделяли собственным воспитанникам, этим мы оставляем наследие. У нас в стране 400 тысяч детей в системе подготовки, тысячи школ, при каждом клубе академия», — заявил Мутко.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #футбол #путин #зенит #мутко #легионеры #фурсенко
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