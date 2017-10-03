Соколов доложил Путину о завершении острой фазы по вывозу пассажиров «ВИМ-Авиа»

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Москва, 3 октября. Министр финансов Российской Федерации Максим Соколов доложил главе государства Владимиру Путину о ситуации вокруг компании «ВИМ-Авиа».

По словам политика, острая фаза операции по вывозу пассажиров авиакомпании уже завершена.

«Перевезено порядка 27,5 тысячи пассажиров, в том числе 10 тысяч непосредственно из стран зарубежья. Острая фаза операции по вывозу туристов на сегодняшний день завершена», — подчеркнул Соколов.

Напомним, ранее стало известно о том, что последние пассажиры авиакомпании «ВИМ-Авиа» будут вывезены из Турции 3 октября.