Ученые выяснили, что уведомления на смартфонах влияют на настроение

В Избранное

Ноттингем, 3 октября. Постоянные уведомления, приходящие на смартфон, ухудшают настроение людей. К такому выводу пришла группа исследований из британского университета Ноттингем Трент.

Они провели эксперимент, в ходе которого на протяжении пяти недель отправляли массу уведомлений испытуемым с помощью специальной программы. В итоге участники эксперимента признались, что треть уведомлений заставляли их испытывать враждебность, грусть, нервозность, стыд и страх. По мнению ученых, даже системные уведомления о готовности обновления для телефона портят людям настроение.