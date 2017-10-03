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Общество
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Политика
Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана
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    Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

    19:27  3 Октября 2017
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    Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

    Москва, 3 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил порядочность и профессионализм Владимира Васильева, который был назначен врио главы Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

    Володин отметил, что Владимир Васильев обладает большим опытом работы в правоохранительных органах, а также в Совете Безопасности. Кроме того, в Госдуме он возглавлял комитет по безопасности, а в настоящее время возглавляет фракцию «Единая Россия» и является заместителем председателя парламента.

    «Его основная черта — толерантность, умение вести диалог, слушать людей. А это очень важно, особенно для руководителя многонационального субъекта — Республики Дагестан», — сказал Володин.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Владимира Васильева, передает «Газета.ру».

     

    Автор: Алексей Громов
    #путин #дагестан #абдулатипов #володин #васильев
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