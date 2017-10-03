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Общество
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Политика
Политолог о назначение нового посла США в РФ: Перезагрузки не ждите
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    Политолог о назначение нового посла США в РФ: Перезагрузки не ждите

    19:20  3 Октября 2017
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    Политолог о назначение нового посла США в РФ: Перезагрузки не ждите

    Москва, 3 октября. Назначение нового посла США в Москве Джона Хантсмана не будет способствовать перезагрузки отношений между двумя странами. В этом уверен научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований Константин Блохин.

    По его словам, именно Хантсман руководил американским неправительственным центром «Атлантический совет», который вырабатывал идеологию НАТО. И именно при нем данная организация превратилась из центристской в консервативную.

    Политолог о назначение нового посла США в РФ: Перезагрузки не ждите

    Кроме того, Хантсман долгое время был послом в Китае. В его задачи входило разъединение России и КНР, поскольку Вашингтон видит угрозу для себя в этом союзе.

    «Сейчас по всем пунктам, касающимся российско-американских отношений, происходит деградация: расширение НАТО, украинский вопрос, ПРО, дипломатические войны. Так что пока нет никакого просвета», — рассказал Блохин «Ридусу».

    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #посол #хантсман #отношения #политолог
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