Политолог о назначение нового посла США в РФ: Перезагрузки не ждите

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Москва, 3 октября. Назначение нового посла США в Москве Джона Хантсмана не будет способствовать перезагрузки отношений между двумя странами. В этом уверен научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований Константин Блохин.

По его словам, именно Хантсман руководил американским неправительственным центром «Атлантический совет», который вырабатывал идеологию НАТО. И именно при нем данная организация превратилась из центристской в консервативную.

Кроме того, Хантсман долгое время был послом в Китае. В его задачи входило разъединение России и КНР, поскольку Вашингтон видит угрозу для себя в этом союзе.