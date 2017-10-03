Генпрокуратура РФ внесла представление главе Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

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Москва, 3 октября. Генеральная прокуратура России внесла представление главе Минтранса Максиму Соколову после кризисной ситуации с «ВИМ-Авиа».

В документе отмечается, что неприятие Росавиацией мер для исправления ситуации в гражданской авиации приводит к банкротству российских авиакомпаний, передает РИА Новости.

«…Влечет за собой массовое нарушение прав пассажиров, а также необходимость выделения значительных бюджетных средств для минимизации последствий прекращения их деятельности», — говорится в представлении.



Представитель Минтранса не комментирует данный документ.

Максим Солоков сообщил, что во вторник доложил о развитии ситуации президенту России Владимиру Путину. По словам Соклова, сейчас самолеты «ВИМ-Авиа» летают в соответствии с расписанием, вывозя пассажиров из Турции, Испании, Италии и других стран.