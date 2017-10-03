Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Свалку площадью несколько гектаров обнаружили на дне Финского залива
Общество
Генпрокуратура РФ внесла представление главе Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генпрокуратура РФ внесла представление главе Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

    19:27  3 Октября 2017
    37

    Генпрокуратура РФ внесла представление главе Минтранса из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»

    Москва, 3 октября. Генеральная прокуратура России внесла представление главе Минтранса Максиму Соколову после кризисной ситуации с «ВИМ-Авиа».

    В документе отмечается, что неприятие Росавиацией мер для исправления ситуации в гражданской авиации приводит к банкротству российских авиакомпаний, передает РИА Новости.

    «…Влечет за собой массовое нарушение прав пассажиров, а также необходимость выделения значительных бюджетных средств для минимизации последствий прекращения их деятельности», — говорится в представлении.
     

    Представитель Минтранса не комментирует данный документ.

    Максим Солоков сообщил, что во вторник доложил о развитии ситуации президенту России Владимиру Путину. По словам Соклова, сейчас самолеты «ВИМ-Авиа» летают в соответствии с расписанием, вывозя пассажиров из Турции, Испании, Италии и других стран.

    Автор: Алексей Громов
    #вим-авиа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53037

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106952

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29855

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44237

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25502
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        19:27   3 Октября 2017
        308
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        65
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1530
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1040