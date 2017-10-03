Пожилого мужчину зарезали из-за бутылки водки в Хабаровской области

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Хабаровск, 3 октября. Житель Хабаровской области напал с ножом на своего собутыльника в ходе конфликта, разгоревшегося из-за пропажи бутылки спиртного.

По сообщению следственных органов СК РФ по Хабаровскому краю, пожилой мужчина получил ножевое ранение от 32-летнего жителя посёлка Новое Устье Охотского района. Конфликт разгорелся из-за выпитой подозреваемым бутылки водки. Он обвинил потерпевшего в том, что тот ее спрятал. Известно, что убитый мужчина являлся сожителем матери подозреваемого.

В ходе следственных мероприятий обвиняемый признал свою вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).