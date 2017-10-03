Экономический коллапс: эксперт рассказал, что будет с Киевом без инвестиций РФ

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Москва, 3 октября. По данным Госстата Украины, за первые шесть месяцев 2017 года российские инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов.

Речь идет о 11,4% от всего объема зарубежных инвестиций. В результате Россия заняла третье место по данному показателю (после Кипра и Нидерландов) и стала одним из главных инвесторов Киева.

Как считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, наращивание инвестиций является доброй волей российских предпринимателей, которые склонны к риску. «(...) российский бизнес более склонен к риску, чем британский или немецкий. Вот он и рискует на Украине», — отметил эксперт.

«Не исключаю, что и в кипрских деньгах заложена значительная доля инвестиций из России. Как, впрочем, и в голландских деньгах», — цитирует его слова издание «Свободная пресса».

Это свидетельствует о том, что власти РФ не стремятся установить контроль за деятельностью российских бизнесменов, которая может противоречить политическим решениям Москвы. При этом потеря всех инвестиций из России может привести к экономическому коллапсу на Украине.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк рассказал о том, что Киев должен перестать рассчитывать на поддержку со стороны МВФ.