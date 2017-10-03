Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Свалку площадью несколько гектаров обнаружили на дне Финского залива
Общество
Энтео выгнали из движения «Божья воля» за дружбу с Pussy Riot
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Энтео выгнали из движения «Божья воля» за дружбу с Pussy Riot

    19:09  3 Октября 2017  /обновлено: 19:19  03 Октября 2017
    44

    Энтео выгнали из движения «Божья воля» за дружбу с Pussy Riot

    Москва, 3 октября. Православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) исключили из возглавляемого им движения «Божья воля». Об этом сообщила участница движения Людмила Одегова.

    По ее словам, Дмитрий Цорионов связался участницей арт-группы «Война» и панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной, а также начал проводить с ней совместные акции в рамках движения «Божья воля», в ходе которых «они глумились над Священным Писанием».

    «Димитрий Цорионов, до публичного покаяния в святотатстве, в котором он принимал участие во время акции около Министерства юстиции и др., отстраняется мною от всех дел движения», — написала Одегова на своей странице в Facebook.

     

    Сам Энтео в ответ Одеговой сообщил, что намерен продолжить свою деятельность, отметив, что в настоящее время «занимается декоммунизацией».

    Автор: Алексей Громов
    #pussy riot #энтео #цорионов #божья воля
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 53037

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106952

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29855

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44237

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25502
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        Володин назвал сильные стороны врио главы Дагестана

        19:27   3 Октября 2017
        319
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        65
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1533
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1040