Энтео выгнали из движения «Божья воля» за дружбу с Pussy Riot

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Москва, 3 октября. Православного активиста Дмитрия Энтео (Цорионова) исключили из возглавляемого им движения «Божья воля». Об этом сообщила участница движения Людмила Одегова.

По ее словам, Дмитрий Цорионов связался участницей арт-группы «Война» и панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной, а также начал проводить с ней совместные акции в рамках движения «Божья воля», в ходе которых «они глумились над Священным Писанием».

«Димитрий Цорионов, до публичного покаяния в святотатстве, в котором он принимал участие во время акции около Министерства юстиции и др., отстраняется мною от всех дел движения», — написала Одегова на своей странице в Facebook.

Сам Энтео в ответ Одеговой сообщил, что намерен продолжить свою деятельность, отметив, что в настоящее время «занимается декоммунизацией».