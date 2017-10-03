«А обвинят во всем русских»: соцсети обсуждают драку украинцев в Риме

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Рим, 3 сентября. Трое граждан Украины устроили драку с применением ножа на железнодорожной платформе в Риме. Дерущихся удалось разнять только силами полиции.

В результате инцидента пострадал один из участников конфликта, который получил травму лица и был госпитализирован, а также женщина, которую драчуны в пылу потасовки случайно толкнули на землю.

Пользователи соцсетей с юмором восприняли данную новость, отметив воинственный настрой жителей Украины.

«Это же не Верховная рада, так же нельзя», — пишет один из интернет-пользователей в социальной сети «ВКонтакте», напоминая об украинских депутатах, которые уже не раз устраивали рукопашные схватки в стенах парламента.

«А обвинят во всем русских», — комментирует другой пользователь, иронизирующий над украинскими властями, которые часто объясняют те или иные проблемы вмешательством Москвы.

Напомним, что днем ранее группа украинцев была задержана в Бельгии. Иностранцы провели сутки в тюрьме Брюсселя, после чего были депортированы на родину.