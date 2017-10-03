Украинский суд разделил собаку пополам между разводящимися супругами

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Киев, 3 октября. Сосновский суд украинского города Черкассы постановил разделить собаку породу йоркширский терьер пополам между двумя супругами, которые оформляют развод.

«В порядке раздела общего имущества супругов судья…признал за каждым членом семьи «право собственности на ½ идеальную часть суки породы», — сообщает ряд украинских СМИ.

Таким образом, живую собаку решили в буквальном смысле разделить между мужчиной и женщиной.

В данный момент семейная пара решает, что делать с совместно нажитыми квартирой и машиной модели Mazda Xedos 6.

Ранее стало известно, что на премию кабинета министров Украины имени Леси Украинки номинировали стих об убийстве собаки, не знающей украинского языка.





