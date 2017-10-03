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Общество
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Новости Сирии
Глава МИД Сирии приедет на заседание межправительственной комиссии в Сочи
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    Глава МИД Сирии приедет на заседание межправительственной комиссии в Сочи

    18:55  3 Октября 2017
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    Глава МИД Сирии приедет на заседание межправительственной комиссии в Сочи

    Дамаск (Сирия), 3 октября. Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем планирует приехать в Россию в первой половине октября 2017 года. Об этом во вторник сообщило агентство SANA.

    Согласно предварительным данным, дипломат примет участие в заседании сирийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Сочи 9-11 октября.

    Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад провел переговоры с российской делегацией, которую возглавлял заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия
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