Глава МИД Сирии приедет на заседание межправительственной комиссии в Сочи

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Дамаск (Сирия), 3 октября. Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем планирует приехать в Россию в первой половине октября 2017 года. Об этом во вторник сообщило агентство SANA.

Согласно предварительным данным, дипломат примет участие в заседании сирийско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Сочи 9-11 октября.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад провел переговоры с российской делегацией, которую возглавлял заместитель министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов.