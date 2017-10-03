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Общество
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Общество
Стало известно, когда начнется движение пассажирских поездов в обход Украины
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    Стало известно, когда начнется движение пассажирских поездов в обход Украины

    19:21  3 Октября 2017
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    Стало известно, когда начнется движение пассажирских поездов в обход Украины

    Москва, 3 октября. Движение пассажирских поездов по железной дороге в обход Украины начнется с 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

    По данным ведомства, 15 ноября пассажирские поезда начнут курсировать по новому участку железной дороги «Журавка – Миллерово» в обход Украины. В связи с этим изменятся маршруты и расписание пассажирских поездов, которые следуют из Воронежа, Адлера, Анапы, Новороссийска в Москву, а также из Адлера в Нижний Новгород и из Кисловодска в Иркутск и Тынду.

    Стоит отметить, что строительство железной дороги в обход Украины было завершено еще в августе. Планы по строительству объездной дороги вынашивались давно, однако реализация проекта была начата только в 2015 году, после окончательного ухудшения отношений между Украиной и Россией.   

    Автор: Алексей Громов
    #украина #ржд #обход #журавка миллерово
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