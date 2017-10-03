Сирия и Россия наносят точечные удары по ИГИЛ: видео работы ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

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Российское военное ведомство опубликовало видео ликвидации танка боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор после точечного авиаудара ВКС РФ.

В Министерство обороны РФ также сообщило о том, что только за последние двое суток российская авиация уничтожила на восточном берегу Ефврата в провинции Дейр эз-Зор свыше трех сотен боевиков, в том числе семь полевых командиров «Исламского государства» (запрещено в РФ), три командных пункта, восемь танков, три зенитных установки, 17 внедорожников с установленным на них крупнокалиберным вооружением и четыре склада с оружием террористической организации. По данным российского военного ведомства, точечным ударом уничтожен и центр сбора и подготовки наемников ИГИЛ1 (запрещено в РФ).

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) оценил эти действия ВКС РФ как весьма продуктивные:

«Решение боевых задач с такими результатами свидетельствует о хорошей разведке, скоординированных действиях, о профессионализме, прежде всего, российских летчиков и, кончено же, объективной многоконтрольности, которая позволяет не допускать ошибки. Все это в совокупности приводит к такому довольно высокому результату ведения боевых действий».

Эксперт уверен, что ничего подобного нет у международной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки:

«Они и не могут показать такие результаты со своими вялыми вылетами, в результате неких поддержек. Больше информационно они приписывают себе заслуги в борьбе с боевиками «Исламского государства». На сегодняшний день, благодаря наступательным действиям сирийских правительственных сил при поддержке российской авиации боевики в значительной степени потеряли и управляемость, и координацию, и, в общем-то, постоянно мигрируют из одного состояния в другое».

Особенно эксперт отметил ликвидацию семи руководителей боевиков «Исламского государства» высокого уровня:

«Это очень серьезный результат и показатель дезорганизации и успеха интенсивной и оперативной деятельности авиаподдержки ВКС России. Другими словами, рекомендации великого русского полководца Суворова о том, что, если враг бежит, надо вскочить ему на плечи и бить до полного разгрома, реализуются силами ВКС РФ».

1 Организация запрещена на территории РФ.