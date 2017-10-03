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Общество
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Сирия и Россия наносят точечные удары по ИГИЛ: видео работы ВКС РФ в Дейр эз-Зоре
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    Сирия и Россия наносят точечные удары по ИГИЛ: видео работы ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    19:14  3 Октября 2017
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    Сирия и Россия наносят точечные удары по ИГИЛ: видео работы ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    Российское военное ведомство опубликовало видео ликвидации танка боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор после точечного авиаудара ВКС РФ.

    В Министерство обороны РФ также сообщило о том, что только за последние двое суток российская авиация уничтожила на восточном берегу Ефврата в провинции Дейр эз-Зор свыше трех сотен боевиков, в том числе семь полевых командиров «Исламского государства» (запрещено в РФ), три командных пункта, восемь танков, три зенитных установки, 17 внедорожников с установленным на них крупнокалиберным вооружением и четыре склада с оружием террористической организации. По данным российского военного ведомства, точечным ударом уничтожен и центр сбора и подготовки наемников ИГИЛ1 (запрещено в РФ).

    Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) оценил эти действия ВКС РФ как весьма продуктивные:

    «Решение боевых задач с такими результатами свидетельствует о хорошей разведке, скоординированных действиях, о профессионализме, прежде всего, российских летчиков и, кончено же, объективной многоконтрольности, которая позволяет не допускать ошибки. Все это в совокупности приводит к такому довольно высокому результату ведения боевых действий».

    Сирия и Россия наносят точечные удары по ИГИЛ: видео работы ВКС РФ в Дейр эз-Зоре

    Эксперт уверен, что ничего подобного нет у международной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки:

    «Они и не могут показать такие результаты со своими вялыми вылетами, в результате неких поддержек. Больше информационно они приписывают себе заслуги в борьбе с боевиками «Исламского государства». На сегодняшний день, благодаря наступательным действиям сирийских правительственных сил при поддержке российской авиации боевики в значительной степени потеряли и управляемость, и координацию, и, в общем-то, постоянно мигрируют  из одного состояния в другое».  

    Особенно эксперт отметил ликвидацию семи руководителей боевиков «Исламского государства» высокого уровня:

    «Это очень серьезный результат и показатель дезорганизации и успеха интенсивной и оперативной деятельности авиаподдержки ВКС России. Другими словами, рекомендации великого русского полководца Суворова о том, что, если враг бежит, надо вскочить ему на плечи и бить до полного разгрома, реализуются силами ВКС РФ».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #дейр эз-зор #евфрат #воздушно-космические силы россии
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