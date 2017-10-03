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Израильтяне и турки, египтяне и иорданцы — все прокладывают путь в Кремль в надежде на то, что президент России Владимир Путин, новый хозяин Ближнего Востока, сможет защитить их интересы и решить проблемы. Такого еще никто никогда не добивался.

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям перевод статьи Putin Is Filling the Middle East Power Vacuum (Путин заполняет вакуум на Ближнем Востоке), опубликованной информационным изданием Bloomberg.

Так, саудовский король Салман на этой неделе должен стать первым монархом богатого нефтью королевства, посетившим Москву. Главной частью его повестки дня будет «усмирение» Ирана, близкого союзника России, который рассматривается большинством арабских государств Персидского залива как смертоносный враг.

До недавнего времени Вашингтон был единственным местом посещения таких лидеров. Сейчас американская власть в регионе ощутимо слабеет, что свидетельствует об успехе военной операции России в Сирии.

«Это изменило реальность, баланс сил на местах. Путину удалось сделать Россию ключевым игроком на Ближнем Востоке, поэтому в Москву идет такой поток ближневосточных гостей», — говорит американский дипломат Деннис Росс, который был главным представителем США на переговорах по мирному урегулированию на Ближнем Востоке и советником нескольких президентов от Джорджа Буша-старшего до Барака Обамы.

Турция недавно присоединилась к России и Ирану в своем стремлении к деэскалации конфликта. В минувшую пятницу российский президент вылетел в Анкару на ужин со своим турецким коллегой и «другом», который согласился закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400, чем очень возмутил коллег по НАТО.

Между тем, саудиты, которые финансировали повстанцев, воюющих против президента Сирии Башара Асада, сейчас сотрудничают с Россией, пытаясь уговорить оппозицию объединиться для мирных переговоров — что, вероятно, лишь укрепит позиции сирийского лидера.

Союзники Вашингтона на Ближнем Востоке в основном хорошо приняли смену президента США и жесткую риторику Дональда Трампа в отношении Ирана. Пока, однако, в Сирии он придерживается политики своего предшественника, сосредоточившись на борьбе с «Исламским государством»1 (организация запрещена в России — прим. ФАН), а не с Асадом.

Таким образом, по мере того, как смена режима в Сирии перестает быть целью, приоритеты смещаются. Саудовцы и другие державы Персидского залива призывают Москву уменьшить роль Ирана в Сирии, где «Хезболла» и другие шиитские ополченцы, поддерживаемые Тегераном, предоставляют ударные войска для наступлений Асада. Но Путин не изменит свою позицию по Ирану, чтобы исполнить пожелания Саудовской Аравии.

Россия также отвергла требование США сделать реку Евфрат границей между сирийскими правительственными войсками и поддерживаемыми США силами в восточной Сирии. Это привело к борьбе за территорию, оставленную боевиками «Исламского государства» в стратегическом и богатом нефтью пограничном регионе.

Тем не менее, России удалось сохранить открытость каналов связи для всех сторон: Ирана и Саудовской Аравии, палестинской радикальной исламистской группировки «ХАМАС» и Израиля, заявил директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Eurasia Group Айхам Камель.

Хотя Россия не согласилась на «буферную» зону, она понимает, почему Израиль совершает авиаудары по «Хезболле» в Сирии, как заявил Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, исследовательской группы, созданной Кремлем.

Совместно с Египтом Россия посредничает в вопросе прекращения десятилетнего межпалестинского раскола между ФАТХ’ом (палестинская военизированная организация и политическая партия — прим. ред.) на Западном берегу реки Иордан и «ХАМАС» в Газе. После того, как ряд усилий других стран не привел к примирению, Владимир Путин пригласил конкурирующие ливийские группировки в Москву. Россия стала ведущим инвестором в богатый нефтью Иракский Курдистан и была одной из немногих мировых держав, воздержавшихся от осуждения их недавнего голосования за независимость.

Рост влияния России пришелся на то время, когда политики США обратили больше внимание на Азию, а американская общественность устала от ближневосточных войн — это признали и Обама, и Трамп.

«Вашингтон остается незаменимой державой в регионе. Но приверженность США традиционным альянсам ослабевает и это побуждает региональных лидеров подыскивать запасные варианты. Все думают о Кремле», — говорит Камель.

1 Организация запрещена на территории РФ.