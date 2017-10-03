В Раде рассказали, как Янукович может избежать уголовной ответственности на Украине

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Киев, 3 октября. Новый законопроект о судебной реформе, который внес на рассмотрение Верховной рады депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой, может освободить бывшего президента Украины Виктора Януковича от уголовной ответственности. Об этом во вторник заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

По его словам, внесенные Лозовым поправки уменьшают срок расследования уголовных дел до трех месяцев, если речь идет о преступлении средней тяжести, и до шести — если речь об особо тяжких преступлениях. При этом срок будет отсчитываться с момента возбуждения дела, а не вручения подозрения.