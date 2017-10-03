Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать
Украина
В Раде рассказали, как Янукович может избежать уголовной ответственности на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Раде рассказали, как Янукович может избежать уголовной ответственности на Украине

    18:31  3 Октября 2017
    30

    В Раде рассказали, как Янукович может избежать уголовной ответственности на Украине

    Киев, 3 октября. Новый законопроект о судебной реформе, который внес на рассмотрение Верховной рады депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой, может освободить бывшего президента Украины Виктора Януковича от уголовной ответственности. Об этом во вторник заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем.

    По его словам, внесенные Лозовым поправки уменьшают срок расследования уголовных дел до трех месяцев, если речь идет о преступлении средней тяжести, и до шести — если речь об особо тяжких преступлениях. При этом срок будет отсчитываться с момента возбуждения дела, а не вручения подозрения.

    В Раде рассказали, как Янукович может избежать уголовной ответственности на Украине

    «То есть, закрывать смогут, в том числе, уже открытые уголовные производства. Таким образом, Андрей Лозовой, подарил прокуратуре очень эффективный и простой инструмент торга со всем окружением Виктора Януковича касательно их преступлений и незаконно нажитого имущества», — пишет Найем в Facebook.

    Автор: Геннадий Плющев
    #украина #янукович #верховная рада #закон #освобождение #ответственность
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 52462

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106927

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29851

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44226

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25472
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        44
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1347
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1025
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4476