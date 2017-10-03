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Общество
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Политика
«Ждем санкций»: россияне отреагировали на статью WP о «победе» России в Каталонии
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    «Ждем санкций»: россияне отреагировали на статью WP о «победе» России в Каталонии

    18:42  3 Октября 2017
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    «Ждем санкций»: россияне отреагировали на статью WP о «победе» России в Каталонии

    Вашингтон, 3 октября. Западное издание Washington Post назвало Россию «победителем» после состоявшегося 1 октября референдума в Каталонии, увязав ослабление Европы от раскола Испании с российской пропагандой.

    WP накануне опубликовала коллективный материал «В Каталонии прошел референдум. Россия победила», в котором критикуются действия каталонских активистов, стремящихся к самоопределению. Американские журналисты называют это стремление «безответственным» и «безрассудным».

    По версии издания, Каталонию поддерживали «сепаратистская» Шотландия, «страна-изгой» Венесуэла и «российская пропаганда». WP утверждает, что только Россия «выиграла» от референдума в Каталонии, поскольку это ослабило Европу, расколов Испанию надвое. В соцсетях новость обсуждается довольно активно, но с иронией.

    Так пользователь Наталья Гексли замечает, что Западу очень удобно сваливать все на Россию:

    «Если бы России не было , её стОило бы срочно выдумать! Столько всего происходит в разных частях земного шара ,кто был бы иначе виноват во всем происходящем -от политических до климатических катаклизмов?»

    «Ждем санкций»: россияне отреагировали на статью WP о «победе» России в Каталонии

    Некоторые полагают, что подобная постановка вопроса – это лишний повод для новых санкций.

    «Ждем новых санкций за каталонский референдум», — сказал Олег Бреслав.

    Пользователи Сети без труда определяют антироссийскую риторику Запада и возможные спекуляции на ее фоне.

    «Такое ощущение, что у них не обновляются «методички», штампуют на все случаи жизни. Даже если у Валькарселья сбежит любовница, и тут будет виновата Россия», — считает Тед Руссианто.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #каталония
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