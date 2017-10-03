«Ждем санкций»: россияне отреагировали на статью WP о «победе» России в Каталонии

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Вашингтон, 3 октября. Западное издание Washington Post назвало Россию «победителем» после состоявшегося 1 октября референдума в Каталонии, увязав ослабление Европы от раскола Испании с российской пропагандой.

WP накануне опубликовала коллективный материал «В Каталонии прошел референдум. Россия победила», в котором критикуются действия каталонских активистов, стремящихся к самоопределению. Американские журналисты называют это стремление «безответственным» и «безрассудным».

По версии издания, Каталонию поддерживали «сепаратистская» Шотландия, «страна-изгой» Венесуэла и «российская пропаганда». WP утверждает, что только Россия «выиграла» от референдума в Каталонии, поскольку это ослабило Европу, расколов Испанию надвое. В соцсетях новость обсуждается довольно активно, но с иронией.

Так пользователь Наталья Гексли замечает, что Западу очень удобно сваливать все на Россию:

«Если бы России не было , её стОило бы срочно выдумать! Столько всего происходит в разных частях земного шара ,кто был бы иначе виноват во всем происходящем -от политических до климатических катаклизмов?»

Некоторые полагают, что подобная постановка вопроса – это лишний повод для новых санкций.

«Ждем новых санкций за каталонский референдум», — сказал Олег Бреслав.

Пользователи Сети без труда определяют антироссийскую риторику Запада и возможные спекуляции на ее фоне.