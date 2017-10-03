В Госдуме предложили нанимать в детсады воспитателей-полиглотов

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Москва, 3 октября. Воспитатели детских садов должны знать минимум два языка. Так считает глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

По мнению парламентария, система подготовки педагогов требует совершенствования. В данный момент специальности по подготовке воспитателей детсадов, которые могут работать с двуязычным ребенком, нет. Также нет и учителей начальных классов, которые обучали бы школьников на их родном языке.