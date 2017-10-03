В Госдуме предложили нанимать в детсады воспитателей-полиглотов
Москва, 3 октября. Воспитатели детских садов должны знать минимум два языка. Так считает глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
По мнению парламентария, система подготовки педагогов требует совершенствования. В данный момент специальности по подготовке воспитателей детсадов, которые могут работать с двуязычным ребенком, нет. Также нет и учителей начальных классов, которые обучали бы школьников на их родном языке.
«Невозможно защитить кандидатскую или докторскую диссертации по методике преподавания национальных языков. Ни в одном субъекте РФ мы не наберем семи докторов по данной специальности. Надо понимать, что не будет таких специалистов — не будут и развиваться языки», — цитирует Гильмутдинова «Парламентская газета».