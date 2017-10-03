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Общество
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Украина
Уцелевшую часть дома Ивана Бунина сносят в Одессе
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    Уцелевшую часть дома Ивана Бунина сносят в Одессе

    18:34  3 Октября 2017
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    Уцелевшую часть дома Ивана Бунина сносят в Одессе

    Одесса, 3 октября. Флигель, где проживал когда-то великий русский писатель Иван Бунин и его супруга Анна Цакни, решили снести в Одессе. От дома, который когда-то стоят на улице Пастора, остался лишь угол стены.

    По информации издания «Думская», вплоть до 2005 года это здание находилось в коммунальной собственности. Затем по суду дом перешел к гражданину Бондару. Мэрия города позволила новому собственнику снести дом и построить на его месте новое здание. В 2006 году стартовал демонтаж флигеля.

    Однако снос удалось остановить благодаря многочисленным протестам со стороны общественных активистов. Кроме того, заведующий Русским архивом при Университете Лидса в Великобритании Ричард Дэвис направил администрации Одессы письмо с требованием не сносить флигель.

    В 2017 году демонтаж по неизвестным причинам снова продолжился.

    Иван Бунин — русский поэт, писатель, а также лауреат Нобелевской премии по литературе.

     

    Автор: Алексей Громов
    #одесса #иван бунин
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