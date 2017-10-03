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Общество
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Россия
ВКС РФ в Хабаровском крае выполнили полеты в стратосферу
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    ВКС РФ в Хабаровском крае выполнили полеты в стратосферу

    18:25  3 Октября 2017
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    ВКС РФ в Хабаровском крае выполнили полеты в стратосферу

    Хабаровск, 3 октября. Экипажи новейших истребителей ВКС РФ Су-34 на Дальнем Востоке провели учения по действиям в стратосфере в сверхзвуковом режиме.

    Командование Восточного военного округа сообщает, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили полеты в стратосферу на сверхзвуковой скорости в рамках плановых учений. Пилотам предстояло отработать не только элементы высшего пилотажа, но и сразиться в тренировочной воздушной дуэли.

    На специализированном полигоне в Хабаровском крае военные летчики провели бомбометание из горизонтального полета по наземным целям, которые имитировали колонны боевой техники условного противника. Отмечается, что все мишени были успешно поражены.

    ВКС РФ в Хабаровском крае выполнили полеты в стратосферу

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #хабаровск #су-34 #вво
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