ВКС РФ в Хабаровском крае выполнили полеты в стратосферу

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Хабаровск, 3 октября. Экипажи новейших истребителей ВКС РФ Су-34 на Дальнем Востоке провели учения по действиям в стратосфере в сверхзвуковом режиме.

Командование Восточного военного округа сообщает, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили полеты в стратосферу на сверхзвуковой скорости в рамках плановых учений. Пилотам предстояло отработать не только элементы высшего пилотажа, но и сразиться в тренировочной воздушной дуэли.

На специализированном полигоне в Хабаровском крае военные летчики провели бомбометание из горизонтального полета по наземным целям, которые имитировали колонны боевой техники условного противника. Отмечается, что все мишени были успешно поражены.