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Общество
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Новости Сирии
Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по позициям ИГ в Сирии
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    Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по позициям ИГ в Сирии

    18:24  3 Октября 2017
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    Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по позициям ИГ в Сирии

    Москва, 3 октября. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения тяжелой техники боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в Сирии.

    По данным ведомства, в течение двух последних дней авиация ВКС РФ наносила авиаудары по позициям ИГИЛ на восточном берегу Евфрата в Сирии. В результате этих ударов уничтожены семь полевых командиров ИГ1, а также центр подготовки иностранных наемников.

    Кроме того, ВКС РФ ликвидировали три командных пункта, а также сожгли восемь танков террористов, три артиллерийские установки и четыре склада с боеприпасами. В результате подтвердили ликвидацию более 300 боевиков в данном районе, в том числе семи полевых командиров террористической организации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #террористы #минобороны рф
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