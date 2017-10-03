Минобороны опубликовало видео ударов ВКС РФ по позициям ИГ в Сирии

В Избранное

Москва, 3 октября. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения тяжелой техники боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) в Сирии.

По данным ведомства, в течение двух последних дней авиация ВКС РФ наносила авиаудары по позициям ИГИЛ на восточном берегу Евфрата в Сирии. В результате этих ударов уничтожены семь полевых командиров ИГ1, а также центр подготовки иностранных наемников.

Your browser does not support HTML5 video.

Кроме того, ВКС РФ ликвидировали три командных пункта, а также сожгли восемь танков террористов, три артиллерийские установки и четыре склада с боеприпасами. В результате подтвердили ликвидацию более 300 боевиков в данном районе, в том числе семи полевых командиров террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.