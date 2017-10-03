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Общество
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Происшествия
Оленевод в ЯНАО получил 18 лет колонии за убийство двух газовиков
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    Оленевод в ЯНАО получил 18 лет колонии за убийство двух газовиков

    18:40  3 Октября 2017
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    Оленевод в ЯНАО получил 18 лет колонии за убийство двух газовиков

    Салехард, 3 октября. В Ямало-Ненецком автономном округе суд принял решение приговорить к 18 годам колонии строго режима 22-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве двух сотрудников компании «Газпромпереработка».

    Инцидент произошел в конце 2015 года в Пуровском районе. Согласно предварительным данным, между оленеводом Даниэлем Пяком и менеджерами Андреем Ходаковым и Денисом Свистуновым вспыхнул конфликт. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

    «Осужденный произвел из своего охотничьего гладкоствольного карабина «Сайга 12К» два выстрела в область головы и туловища одного потерпевшего и два выстрела в область головы и левого бедра второго. От полученных ранений мужчины скончались на месте происшествия», — указано в заявлении регионального управления СК РФ.

    Как передает издание «Свободная пресса», фигурант уголовного дела отказался признавать свою вину.

    Автор: Алексей Громов
    #ямал #янао
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