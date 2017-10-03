ВКС РФ уничтожили центр подготовки иностранных наемников ИГ в Сирии

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Москва, 3 октября. Минобороны РФ сообщило, что ВКС РФ более двух суток совершают авиационные рейды в восточной части провинции Дейр эз-Зор.

По сообщению военного ведомства России одним из самых значимых результатов недавних боевых вылетов российских летчиков стало уничтожение семи полевых командиров террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) на восточном берегу реки Евфрат. Именно там сейчас разворачиваются масштабные боевые действия.

Ракетно-бомбовые удары совершались по различным объектам исламистов — командным пунктам, складам с боеприпасами, тренировочным лагерям, скоплениям техники и крупных отрядов боевиков. Представители Минобороны РФ отметили, что в ходе рейдов уничтожено 304 исламиста, порядка 170 боевиков получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.