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Общество
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Весь мир
ВКС РФ уничтожили центр подготовки иностранных наемников ИГ в Сирии
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    ВКС РФ уничтожили центр подготовки иностранных наемников ИГ в Сирии

    18:16  3 Октября 2017
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    ВКС РФ уничтожили центр подготовки иностранных наемников ИГ в Сирии

    Москва, 3 октября. Минобороны РФ сообщило, что ВКС РФ более двух суток совершают авиационные рейды в восточной части провинции Дейр эз-Зор.

    По сообщению военного ведомства России одним из самых значимых результатов недавних боевых вылетов российских летчиков стало уничтожение семи полевых командиров террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) на восточном берегу реки Евфрат. Именно там сейчас разворачиваются масштабные боевые действия.

    Ракетно-бомбовые удары совершались по различным объектам исламистов — командным пунктам, складам с боеприпасами, тренировочным лагерям, скоплениям техники и крупных отрядов боевиков. Представители Минобороны РФ отметили, что в ходе рейдов уничтожено 304 исламиста, порядка 170 боевиков получили ранения.

    ВКС РФ уничтожили центр подготовки иностранных наемников ИГ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #дейр эз-зор
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