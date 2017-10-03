Россиян рассмешила реклама Сбербанка о пенсиях в 50 тысяч рублей

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Москва, 3 октября. Пользователи соцсетей с юмором восприняли рекламный баннер, который обещает выплату пенсий в размере 50 тыс. рублей всем пользователям негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

«Печально, что, поскольку средняя пенсия у российского пенсионера всего 50 000, ему не по карману iPhone 8, а только лишь iPhone 6s Rose Gold», — иронизирует один из пользователей Twitter.

В самом банке пояснили, что обозначенная в рекламе цифра касается индивидуальных накоплений, а не базовой пенсии, сообщает «Ридус».