Надежный «Панцирь» — страж сирийского неба

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Российский комплекс ПВО — защита от реактивных снарядов и дронов.

1 сентября российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-1С» в сирийской провинции Хама двумя залпами уничтожили пару выпущенных боевиками реактивных снарядов. Достаточно рядовое для сирийского ТВД событие в очередной раз продемонстрировало характеристики российских систем вооружения.

Комплекс-рекордсмен

30 сентября исполнилось два года с начала кампании российских ВКС в Сирии, что повлекло за собой публикацию большого количества аналитических материалов в СМИ, посвященных данной тематике. Немало места в этих статьях было отведено испытаниям российского вооружения и военной техники в реальных боевых условиях. Любопытно, что согласно находящейся в свободном доступе информации, российские военные сумели на сирийском ТВД эффективно применить против боевиков даже те системы, которым, с точки зрения обывателя, вообще нет места в контртеррористической операции. Речь идет о комплексах ПВО. Еще точнее — о российском самоходном зенитном ракетно-пушечном комплексе (ЗРПК) «Панцирь-С1».

Разработка «Панциря» стартовала еще до развала СССР. Идеологическим и техническим прообразом нового комплекса ПВО стал принятый на вооружение в 1984 году зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска».

Конструкторскому бюро приборостроения в Туле была поставлена задача создать систему, превосходящую по ТТХ «Тунгуску» и предназначенную для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения, а также способную осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

В отличие от «Тунгуски», «Панцирь» сделали модульным, его можно как установить на колесное и гусеничное шасси, так и разместить на палубе корабля. Обладающий большей помехозащищенностью, чем его предшественник, ЗРПК получил многоканальную систему захвата и сопровождения целей. Вооружение ЗРПК - 12 — высокоманевренные зенитные управляемые ракеты и спаренный 30-мм зенитный артавтомат со скорострельностью 5000 выстр/мин. Вкупе с РЛС (на основе фазированной антенной решетки) обнаружения и парой РЛС сопровождения, это позволяет ЗРПК поражать цели, удаленные на 20 км, на высоте до 15 км даже без внешней поддержки. «Панцирь» может работать полностью в автоматическом режиме и вести огонь по 4 целям одновременно. При этом временной промежуток между пусками ракет/захватами системой целей составляет 1,5 секунды — это мировой рекорд. Помимо этого «Панцирь» может на ходу уничтожать цели, двигающиеся со скоростью 1000 м/с, и имеет возможность уничтожать малоразмерные разведывательные БПЛА ближнего действия.

Впервые общественности новый ЗРПК был продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне еще в 1995 году. Но продолжительные испытания, необходимость «доводки» комплекса и иные факторы изрядно затянули принятие «Панциря» на вооружение. Это случилось только 16 ноября 2012 года. Любопытно, что еще до этого «Панцири» уже стали поставлять на экспорт. Одним из иностранных получателей ЗРПК стала Сирия, на территории которой, по неподтвержденным данным, состоялось первое «боевое крещение» «Панциря». Считается, что именно с помощью него сирийцы 22 июня 2012 года сбили возле Латакии турецкий самолет-разведчик RF-4E.

«Панцири» российских вооруженных сил в обстановке, «максимально приближенной к боевой» впервые засветились во время Крымских событий весны 2014 года. 13 марта 2014-го появилось сообщение, что над Перекопом был сбит БПЛА иностранного производства. Кто сбил, стало понятно на следующий день, когда в районе Бахчисарая в фотообъективы сотрудников СМИ попала колонна российских «Панцирей». С этого момента небо Крыма оказалось закрыто для «недружественных» дронов. Киев в это поверил не сразу. В начале декабря того же года в прессу просочилась информация, что базирующийся в районе перешейка Чонгар дивизион «Панцирей» уничтожил несколько украинских БПЛА, пересекших границу и пытавшихся вести разведку российской территории.

«Панцирь» в деле

С началом сирийской кампании ВКС России «Панцири» приступили к обеспечению ПВО авиабазы «Хмеймим» и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Видя на фото и видео из Сирии ощетинившиеся ракетами и пушками силуэты ЗРПК, скептики неоднократно высказывали сомнения в необходимости задействования столь дорогостоящих комплексов (цена одного ЗРПК «Панцирь-С1» при экспортных поставках составляет 13-14 млн долларов США) в условиях контртеррористической операции. Мол, понятно, что ЗРПК развернуты в Сирии «на страх и ужас» Турции и США, а посему де-факто пока стоят без дела.

То, что это далеко не так, стало понятно, когда в конце августа 2017 года на территории подмосковного парка «Патриот» в павильоне Росгвардии открылась экспозиция, посвященная деятельности российских войск в Сирийской Арабской Республике. В числе прочих экспонатов посетителям выставки была представлена информация о результатах боевого применения ЗРПК в Сирии в 2017 году. Оказалось, что только за конец марта — начало июля текущего года «Панцири» над «Хмеймимом», Тартусом и Масьяфом «заземлили» 12 воздушных целей, в том числе — 3 реактивных снаряда и 5 беспилотников. Напомним, что последние используются боевиками не только в разведывательных целях, но и как импровизированные мини-бомбардировщики, а также как дроны-камикадзе.

Опубликованные в августе 2017 года данные, впрочем, как и информация об инциденте 1 сентября в провинции Хама, подтверждают, что ЗРПК в Сирии даже в условиях отсутствия у противника полноценных ВВС вовсе не стоят без дела. Они работают «по профилю», обеспечивая надежную ПВО прикрываемых «Панцирями» объектов. Использование «Панцирей» — это не только спасенные жизни российских и сирийских военнослужащих, но и возможность испытать «Панцири» в отнюдь не полигонных условиях, а также повысить привлекательность продукции отечественного ОПК в глазах потенциальных иностранных покупателей.