Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать
Спорт
Путин рассчитывает на достойную игру российских футболистов на ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин рассчитывает на достойную игру российских футболистов на ЧМ-2018

    18:11  3 Октября 2017
    32

    Путин рассчитывает на достойную игру российских футболистов на ЧМ-2018

    Москва, 3 октября. Российский лидер Владимир Путин рассчитывает, что футболисты отечественной сборной достойно выступят на домашнем ЧМ-2018 и оправдают ожидания своих болельщиков. 

    Российские футбольные болельщики ждут от сборной РФ достойной игры, заявил глава государства Владимир Путин. Он выступил 3 октября на госсовете по физкультуре и спорту, который ориентирован на обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к ЧМ-2018.

    «Конечно, болельщики ждут, что футболисты сборной команды России, хозяйки чемпионата, покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей», — сказал президент.

    Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Стадионы 11 российских городов, включая Москву и северную столицу, примут чемпионат. Ранее президент призвал обратить внимание на некоторое отставание от графика в процессе подготовки крупнейшего чемпионата по футболу. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #чм-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 52465

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106928

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29851

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44226

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25472
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        44
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1354
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1025
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4479