Путин рассчитывает на достойную игру российских футболистов на ЧМ-2018

В Избранное

Москва, 3 октября. Российский лидер Владимир Путин рассчитывает, что футболисты отечественной сборной достойно выступят на домашнем ЧМ-2018 и оправдают ожидания своих болельщиков.

Российские футбольные болельщики ждут от сборной РФ достойной игры, заявил глава государства Владимир Путин. Он выступил 3 октября на госсовете по физкультуре и спорту, который ориентирован на обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к ЧМ-2018.

«Конечно, болельщики ждут, что футболисты сборной команды России, хозяйки чемпионата, покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей», — сказал президент.

Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года. Стадионы 11 российских городов, включая Москву и северную столицу, примут чемпионат. Ранее президент призвал обратить внимание на некоторое отставание от графика в процессе подготовки крупнейшего чемпионата по футболу.