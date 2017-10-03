Боевики ИГИЛ убили 10 курдов при обстреле в Ракке

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Ракка, 3 октября. Боевики «Исламского государства»1 захватили большую часть квартала Аль-Фардос в сирийской Ракке.

Подконтрольные игиловцам информационные агентства сообщили, что боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) удалось провести успешную атаку на позиции курдского ополчения в квартале Аль-Фардос. В результате подрыва заминированного автомобиля курды были вынуждены оставить свои позиции с серьезными потерями. Исламисты снова захватили большую часть района.

Отмечается, что в результате обстрела соседних позиций «Сирийских демократических сил» погибло не менее десяти курдских ополченцев, еще восемь бойцов получили ранения и госпитализированы.

1 Организация запрещена на территории РФ.