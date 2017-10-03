Сирия новости 3 октября 19.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку от ИГ шоссе на Аль-Маядин, 20 мирных жителей Ракки погибло под ударами ВВС коалиции

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Сирия, 3 октября. САА при поддержке ВКС РФ освобождают от ИГ1 две параллельные дороги из Дейр эз-Зора в Аль-Маядин, 20 мирных жителей Ракки погибло под ударами ВВС международной коалиции, террористы сожгли семь медиацентров ИГ в Хавидже. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в борьбе с ИГ в Хомсе, обеспечивают зачистку от террористов Дейр эз-Зора, наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Восточной Гуте, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: контратаковало SDF в Ракке, отступает в Дейр эз-Зоре.

Курды: ведут артобстрел позиций ИГ и потеряли квартал Аль-Фардос в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удары по Ракке, в результате чего погибло 20 мирных жителей.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить удары по позициям боевиков радикальных формирований. Ghouta Media Center сообщает, что артиллерия армии САР ведет обстрел зон дислокации антиправительственных формирований в поселении Актая. Кроме того, информационное агентство Damascus Now передает в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus), что ВВС Сирии наносят удары по укреплениям боевиков в районе Бейт Джинн.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке провинции Дамаск Сирийская арабская армия (САА) противостоит группировке «Джейш Усуд аш-Шаркия». В ходе боев солдаты сирийской армии ликвидировали десятки радикалов, в том числе двух полевых командиров антиправительственного формирования.

Провинция Хомс

В районе «Акербатского котла» террористы «Исламского государства»1 продолжают предпринимать попытки контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА). Местный источник в социальной чети Twitter (@now_damascus) сообщает, что боестолкновения между правительственными войсками и отрядами радикальных исламистов зафиксированы на севере деревни Умм ар-Риш. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ отбивает атаки террористов ИГ, сохраняя свои позиции в регионе. Также нападение боевиков «Исламского государства» было отражено армией САР, поддерживаемой российской авиацией, в поселении Абу Ханая.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) в провинции Дейр эз-Зор. Военный источник в Twitter (@Tigerforces01) пишет, что армия САР при поддержке ВКС РФ зачищает от террористов ИГИЛ1 два параллельных шоссе, ведущих из административного центра провинции Дейр эз-Зор к Аль-Маядину. Под натиском точечных ударов российской авиации радикальные исламисты отступают.

Военный Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что ВКС России наносят удары по зонам дислокации боевиков «Исламского государства» в районах населенных пунктов Аль-Мухсин, Абулейль, Абу Омар и Бакрас.

Провинция Идлиб

Российская авиация продолжает наносить удары по зонам дислокации радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», управляемой боевиками «Джебхат ан-Нусры»1, в провинции Идлиб. Damascus Now сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что ВКС РФ бьют по позициям исламистов на юго-востоке региона. По данным информационного агентства, в результате боевого вылета российских летчиков было нейтрализовано семь боевиков «Тахрир аш-Шам».

Ранее сообщалось, что несколько мирных жителей города Аддана пострадали в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного радикальными боевиками в мусорный контейнер.

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF) ведут артиллерийский обстрел позиций террористов «Исламского государства» в районе стадиона в городе Ракка. Об этом пишет информационное агентство Raqqa 24. Также бои между курдскими ополченцами и радикальными исламистами отмечаются в районе мечети Ан-Навави. Военный источник в Twitter (@Q_Alenezy) сообщает, что потери обеих сторон насчитывают около 20 человек. Также Twitter-канал (@ImadShamsy) передает, что террористы ИГ захватили большую часть квартала Аль-Фардос, применив против SDF «джихад-мобили».

ВВС международной коалиции нанесли удары по жилым кварталам Ракки. По данным местного источника в Twitter (@ImadShamsy) в результате авианалета погибло 20 мирных жителей города. Кроме того, удары авиации альянса во главе с США вывели из строя два колодца, обеспечивавшие водой несколько кварталов.

Ирак

Информационное агентство Alsumaria News сообщает, что армия Ирака совместно с отрядами народного ополчения начали широкомасштабную операцию по выявлению и уничтожению спящих ячеек «Исламского государства» в районе населенного пункта Баакуба в провинции Дияла.

Террористы сожгли семь медиацентров «Исламского государства», находившихся в городе Хавиджа, пишет Alsumaria News. По данным информационного агентства в сожженных штабах хранились документы, содержавшие информацию о личностях террористов, входящих в командование ИГ в Хавидже.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)