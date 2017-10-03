Главные новости 3 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 3 октября.

Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест против захвата российских объектов дипломатической собственности властями США, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. США запасаются аргументами для торга с Россией.

Украинский дипломат Вадим Трюхан, который является частым гостем политических программ на российском телевидении, рассказал журналистам о происходящем за кулисами после эфиров. Украинский дипломат рассказал о закулисье политических телешоу в РФ.

Американский блогер попытался сломать автомат Калашникова. Ветеран войны в Ираке по имени Эрик решил доказать своим подписчикам в Сети, что оружие не выдержит большой нагрузки. Американский блогер попытался сломать автомат Калашникова.

Среди уничтоженных террористов — полевой командир из Казахстана, который управлял действиями ИГ1 в долине Евфрата. Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ.

Бывший советник главы украинского МВД, ныне – депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым. Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым.

Рейтинг из 11 самых известных паранормальных явлений России был составлен экспертами на основе недавних историй, фольклора и городских легенд Эксперты составили рейтинг 11 самых известных паранормальных явлений в России.

Японский производитель выпустил на российский рынок новую базовую версию автомобиля Toyota Highlander. Toyota представила в России бюджетную версию кроссовера Highlander.

По словам Хантсмана, он намерен активно представлять «американские ценности» в России. Посол Хантсман пообещал работать над восстановлением отношений между США и Россией.

Канада в случае принятия «Закона имени Сергея Магнитского» получит адекватный ответ России. Россия не оставит без ответа принятие в Канаде «Закона имени Магнитского».

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на территории Украины Саакашвили подал прошение о политубежище на Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.