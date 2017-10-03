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Общество
Свалку площадью несколько гектаров обнаружили на дне Финского залива
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    Главные новости 3 октября

    19:00  3 Октября 2017
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    Главные новости 3 октября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 3 октября.

    Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест против захвата российских объектов дипломатической собственности властями США, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. США запасаются аргументами для торга с Россией.

    Украинский дипломат Вадим Трюхан, который является частым гостем политических программ на российском телевидении, рассказал журналистам о происходящем за кулисами после эфиров. Украинский дипломат рассказал о закулисье политических телешоу в РФ.

    Американский блогер попытался сломать автомат Калашникова. Ветеран войны в Ираке по имени Эрик решил доказать своим подписчикам в Сети, что оружие не выдержит большой нагрузки. Американский блогер попытался сломать автомат Калашникова.

    Среди уничтоженных террористов — полевой командир из Казахстана, который управлял действиями ИГ1 в долине Евфрата. Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ.

    Бывший советник главы украинского МВД, ныне – депутат Верховной Рады Антон Геращенко рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым. Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым.

    Рейтинг из 11 самых известных паранормальных явлений России был составлен экспертами на основе недавних историй, фольклора и городских легенд Эксперты составили рейтинг 11 самых известных паранормальных явлений в России.

    Японский производитель выпустил на российский рынок новую базовую версию автомобиля Toyota Highlander. Toyota представила в России бюджетную версию кроссовера Highlander.

    По словам Хантсмана, он намерен активно представлять «американские ценности» в России. Посол Хантсман пообещал работать над восстановлением отношений между США и Россией.

    Канада в случае принятия «Закона имени Сергея Магнитского» получит  адекватный ответ России. Россия не оставит без ответа принятие в Канаде «Закона имени Магнитского».

    Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на территории Украины Саакашвили подал прошение о политубежище на Украине.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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