Самолет санитарной авиации Ан-28 потерпел крушение близ Алма-Аты

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Алма-Ата, 3 октября. Самолет Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявший санитарный рейс по маршруту Алма-Ата – Шымкент потерпел крушение в районе Алма-Аты. Об этом сообщает представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

По его словам, в 15:47 самолет Ан-28 авиакомпании East Wing пропал с радаров в 28 километрах от Алма-Аты. При этом экипаж воздушного судна не выходил на связь. На борту находились пять человек. Позднее выяснилось, что самолет потерпел крушение.

«Наши подразделения прибыли на место. Производится тушение самолета», — сообщил Иманкулов.

Он также добавил, что самолет упал на расстоянии 28 километров от аэропорта Алма-Аты.