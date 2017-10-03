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Общество
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Происшествия
Самолет санитарной авиации Ан-28 потерпел крушение близ Алма-Аты
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    Самолет санитарной авиации Ан-28 потерпел крушение близ Алма-Аты

    18:06  3 Октября 2017
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    Самолет санитарной авиации Ан-28 потерпел крушение близ Алма-Аты

    Алма-Ата, 3 октября. Самолет Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявший санитарный рейс по маршруту Алма-Ата – Шымкент потерпел крушение в районе Алма-Аты. Об этом сообщает представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

    По его словам, в 15:47 самолет Ан-28 авиакомпании East Wing пропал с радаров в 28 километрах от Алма-Аты. При этом экипаж воздушного судна не выходил на связь. На борту находились пять человек. Позднее выяснилось, что самолет потерпел крушение.

     «Наши подразделения прибыли на место. Производится тушение самолета», — сообщил Иманкулов.

    Он также добавил, что самолет упал на расстоянии 28 километров от аэропорта Алма-Аты.

    Автор: Алексей Громов
    #самолет #казахстан #алма-ата #ан-28
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