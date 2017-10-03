Сирия: как Россия и Турция могут победить «Хайят Тахрир аш-Шам» и установить мир в Идлибе

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Ситуация в сирийской провинции Идлиб и граничащих с ней районах провинций Хама и Алеппо все больше накаляется. Радикальные исламисты, укрепившиеся в этой части Сирии, постараются не допустить создание четвертой зоны деэскалации, договоренности о которой были достигнуты в рамках шестого раунда переговоров в Астане.

Бывший духовный лидер запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ) Абдулла аль-Мухайсини распространил в Сети свое заявление, в котором пригрозил силам официального Дамаска, России и Ирана тем, что, если те войдут в Идлиб, будут встречены «крупнейшей резней». Высказался шейх радикальных исламистов и относительно роли Турции в Идлибе, которая совместно с Россией участвовала в согласовании зон деэскалации. По мнению Мухайсини, Турция должна оставить вопрос зон деэскалации народу Идлиба и лидерам группировок, которые там действуют.

Начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал о возможных вариантах развития ситуации вокруг Идлиба:

«На недавней встрече Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом речь, конечно, шла о создании зоны деэскалации в Идлибе, которую без турецкого участия создать будет, фактически, невозможно. Все упирается в то, как согласовать ввод каких-либо наблюдателей, чтобы это не привело к началу полномасштабных боевых действий в районе Идлиба».

По мнению эксперта, России нужно стараться налаживать прямой диалог с повстанческими группировками и оппозиционными фракциями:

«Но многое зависит в данном случае и от Турции, так как она может оказать давление на те или иные повстанческие группировки для того, чтобы, в том числе, позволить ограниченную операцию по вводу турецкого контингента или турецких наблюдателей в эти районы. Без согласований условий с крупными группировками, такими как «Ахрар аш-Шам», «Файлак аш-Шам», «Свободная армия Идлиба», «Джебхат-Шами», которые там действуют, вряд ли можно будет создать зону деэскалации».

Наш собеседник считает, что сейчас без Турции решить этот вопрос невозможно:

«Именно этим и был обусловлен, так скажем, «ужин» между президентами России и Турции, так как в Идлибе ситуация действительно очень сложная».

Сейчас оппозиция не предпринимает никаких серьезных действий против «Хайят Тахрир аш-Шам»:

«Бороться с «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки «оппозиции» смогут исключительно тогда, когда будут чувствовать себя в полной безопасности, например, от действий официального Дамаска. Это даже предусматривает зона безопасности в Идлибе. Не уничтожение «Хайят Тахрир аш-Шам» в результате военной операции, а создание двух блоков — турецкого, на севере в районе границы с Турции и российского. А между ними будет находиться «Хайят Тахрир аш-Шам», который будет оттеснен в центральную полосу так называемого Большого Идлиба, лишенный какой-либо связи и логистической поддержки».

По словам эксперта, это позволит продолжить процесс распада террористического альянса, который сейчас уже идет:

«Вооруженная борьба с «Хайят Тахрир аш-Шам» на данный момент не имеет перспектив, скорее, надо предпринимать усилия, чтобы в итоге альянс сам по себе прекратил свое существование, отбросив всю оболочку из различных сирийских группировок, чтобы осталось исключительно ядро, состоящее из идейных последователей «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ)».

Таким образом, «Хайят Тахрир аш-Шам» маргинализируется и потеряет свое влияние среди группировок вооруженной оппозиции в Идлибе:

«Действительно, террористический альянс надо изолировать, как минимум от границ, чтобы лишить его источников финансирования. Если забрать у нее Баб-аль-Хаву и другие пути контрабанды в Сирию, возможность распоряжаться трансформаторными станциями, чтобы продавать электроэнергию, а также другие источники финансирования, то положение у «Хайят Тахрир аш-Шам» будут гораздо хуже».

Как отметил эксперт, этот процесс уже начался и в данный момент продолжается:

«Сначала вышла группировка «Нур ад-Дин эз-Зенки», затем «Джейш аль-Ахрар», ушел шейх Мухайсини, сменилось руководство самого «Хайят Тахрир аш-Шам», опять стал играть ведущую роль главарь «Нусры» Абу Мухаммад аль-Джолани. Фактически, все возвращается к полному распаду террористического альянса с сохранением только ядра, которым является «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в РФ)».

Наш собеседник считает, что должна вестись именно такая политика, то есть без каких-то полномасштабных вооруженных операций в Идлибе и соседних провинциях:

«Это, скорее, мешает процессу. Естественно, «Хайят Тахрир аш-Шам» и дальше будет проводить провокации, но реакция на них должна быть не масштабной, а точечной».

1 Организация запрещена на территории РФ.