«Ждали, что будет грязно и страшно»: путешествие по России шокировало поляков

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Варшава, 3 октября. Группа поляков испытала российские поезда, совершив путешествие по Транссибирской Магистрали. Однако вместо грязных вагонов, вечно занятых туалетов европейцы обнаружили аккуратные купе и хороший сервис.

«Должно было быть грязно, страшно, жарко и омерзительно», — полагали поляки, выбирая путешествие по железной дороге в России. Они были уверены, что матрасы потребовалось бы опрыскивать инсектицидом и дожидаться, пока освободятся вечно занятые плохо пахнущие туалеты.

Европейцы были шокированы тем, что купе оказалось светлым и чистым, с кондиционером, со свежей прессой и душистыми полотенцами. Улыбчивая проводница предложила набор для путешественника – тапочки, пасту с зубной щеткой, освежающие салфетки. Полякам также понравился горячий ужин со специями и «леденцами в качестве бонуса».

«Еда, входящая в цену билета, несколько напоминала еду в самолёте, но была, по моему ощущению, более сытной и более вкусной».

Особенное удовольствие у них вызвал туалет.

«Туалеты в наших поездах были прямо чистейшие. Ничего не воняло. Все были снабжены освежителем воздуха, везде хватало туалетной бумаги, полотенец, мыла и накладок на унитаз», - признаются путешественники.

Они также отметили старательность проводников периодически «освежавших» уборную. Испытав на собственном опыте, что значит современная российская железная дорога, европейцы пришли к выводу, что по Транссибирской Магистрали можно путешествовать с детьми за небольшие деньги и с комфортом.