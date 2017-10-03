Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московский бомж попросил полицию не искать пару, пытавшуюся его зарезать
Общество
«Ждали, что будет грязно и страшно»: путешествие по России шокировало поляков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Ждали, что будет грязно и страшно»: путешествие по России шокировало поляков

    17:57  3 Октября 2017  /обновлено: 17:59  03 Октября 2017
    91

    «Ждали, что будет грязно и страшно»: путешествие по России шокировало поляков

    Варшава, 3 октября. Группа поляков испытала российские поезда, совершив путешествие по Транссибирской Магистрали. Однако вместо грязных вагонов, вечно занятых туалетов европейцы обнаружили аккуратные купе и хороший сервис.

    «Должно было быть грязно, страшно, жарко и омерзительно», — полагали поляки, выбирая путешествие по железной дороге в России. Они были уверены, что матрасы потребовалось бы опрыскивать инсектицидом и дожидаться, пока освободятся вечно занятые плохо пахнущие туалеты.

    Европейцы были шокированы тем, что купе оказалось светлым и чистым, с кондиционером, со свежей прессой и душистыми полотенцами. Улыбчивая проводница предложила набор для путешественника – тапочки, пасту с зубной щеткой, освежающие салфетки. Полякам также понравился горячий ужин со специями и «леденцами в качестве бонуса».

    «Еда, входящая в цену билета, несколько напоминала еду в самолёте, но была, по моему ощущению, более сытной и более вкусной».

    Особенное удовольствие у них вызвал туалет.

    «Туалеты в наших поездах были прямо чистейшие. Ничего не воняло. Все были снабжены освежителем воздуха, везде хватало туалетной бумаги, полотенец, мыла и накладок на унитаз», - признаются путешественники.

    Они также отметили старательность проводников периодически «освежавших» уборную. Испытав на собственном опыте, что значит современная российская железная дорога, европейцы пришли к выводу, что по Транссибирской Магистрали можно путешествовать с детьми за небольшие деньги и с комфортом. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #польша #железная дорога
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 52450

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106927

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29851

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44226

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25472
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

        17:37   3 Октября 2017
        44
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1341
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1021
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4473