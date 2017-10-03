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Общество
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Весь мир
Ракка: ВВС западной коалиции оставили без воды жителей нескольких районов
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    Ракка: ВВС западной коалиции оставили без воды жителей нескольких районов

    17:48  3 Октября 2017
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    Ракка: ВВС западной коалиции оставили без воды жителей нескольких районов

    Ракка, 3 октября. Американские военные летчики атаковали жилые кварталы сирийской Ракки.

    Местные источники сообщили, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли серию ракетных ударов по кварталам, в которых командование ВС США подозревает присутствие боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Итогом бомбардировки стали два разрушенных колодца, снабжающих близлежащие кварталы.

    В результате американские военные летчики оставили без воды несколько сотен мирных жителей. Ранее сообщалось, что при очередном авианалете ВВС США в Ракке погибло почти 20 гражданских лиц.

    Ракка: ВВС западной коалиции оставили без воды жителей нескольких районов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ракка #авиаудар #ввс сша
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