Ракка: ВВС западной коалиции оставили без воды жителей нескольких районов

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Ракка, 3 октября. Американские военные летчики атаковали жилые кварталы сирийской Ракки.

Местные источники сообщили, что ВВС международной коалиции во главе с США нанесли серию ракетных ударов по кварталам, в которых командование ВС США подозревает присутствие боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Итогом бомбардировки стали два разрушенных колодца, снабжающих близлежащие кварталы.

В результате американские военные летчики оставили без воды несколько сотен мирных жителей. Ранее сообщалось, что при очередном авианалете ВВС США в Ракке погибло почти 20 гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.