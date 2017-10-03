Apple выясняет причину взрывов iPhone 8 Plus

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Купертино, 3 октября. Американская корпорация Apple начала расследование в связи с недавними случаями взрывов аккумулятора смартфона iPhone 8 Plus.

Первой об инциденте сообщила жительница китайского города Тайчжун, которая купила 64-гигабайтную версию iPhone 8 Plus. По ее словам, на четвертый день смартфон взорвался, спустя три минуты после начала подзарядки. Как оказалось, у гаджета отслоилась передняя панель, в результате чего образовалась щель в несколько сантиметров. Позже о подобных инцидентах стали сообщать другие владельцы смартфона.

По словам экспертов, новый iPhone 8 Plus разрабатывался при участии компании Amperex Technology Limited, которая прежде делала аккумуляторы для взрывающегося Samsung Galaxy Note, передает «Ридус».