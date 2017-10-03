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Общество
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Технологии
Apple выясняет причину взрывов iPhone 8 Plus
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    Apple выясняет причину взрывов iPhone 8 Plus

    17:56  3 Октября 2017
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    Apple выясняет причину взрывов iPhone 8 Plus

    Купертино, 3 октября.  Американская корпорация Apple начала расследование в связи с недавними случаями взрывов аккумулятора смартфона iPhone 8 Plus.

    Первой об инциденте сообщила жительница китайского города Тайчжун, которая купила 64-гигабайтную версию iPhone 8 Plus. По ее словам, на четвертый день смартфон взорвался, спустя три минуты после начала подзарядки. Как оказалось, у гаджета отслоилась передняя панель, в результате чего образовалась щель в несколько сантиметров. Позже о подобных инцидентах стали сообщать другие владельцы смартфона.

    Apple выясняет причину взрывов iPhone 8 Plus

    По словам экспертов, новый iPhone 8 Plus разрабатывался при участии компании Amperex Technology Limited, которая прежде делала аккумуляторы для взрывающегося Samsung Galaxy Note, передает «Ридус».  

    Автор: Геннадий Плющев
    #взрыв #apple #iphone 8 plus #аккумулятор
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