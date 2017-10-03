Прилепин прокомментировал признание Пашинина о войне в Донбассе: Он не лукавит

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Российский актер, звезда фильма «Грозовые ворота» Анатолий Пашинин признался украинским журналистам, что присоединился к «Украинской добровольческой армии» только для того, чтобы «насладиться жизнью». Это вполне разумное заявление, потому что война — архетипическое мужское занятие, и Пашинин явно получает там удовольствия больше, чем изображая солдата в кино, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей известный российский писатель Захар Прилепин.

«Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ», — подчеркнул Пашинин в интервью «Обозреватель.ua».

По словам актера, единственное преимущество, которое он получил после попадания в добровольческий батальон — это возможность без очереди оказаться на передовой. Кроме того, Пашинин отметил, что атмосфера батальоне помогает ему «собраться».

«Я думаю, что это вполне разумное заявление, потому что война — архетипическое мужское занятие, и Пашинин явно получает в Донбассе удовольствия больше, чем изображая солдата в кино. Если бы российские артисты были бы столь последовательны в своих поступках, я бы к ним испытывал безусловную симпатию», — прокомментировал слова Пашинина Захар Прилепин.

Писатель также подчеркнул, что многие российские средства массовой информации часто задают ему вопрос, что будет, когда они встретятся на полях сражений.

«Многие СМИ представляют нашу встречу как поединок Пересвета с Челубеем, но я думаю, все прекрасно понимают, что может произойти, если мы с Пашининым встретимся на полях сражений. Но хочу отметить, что он не лукавит, когда говорит о наслаждении жизнью. Это действительно его ощущения, и они в целом характерны для всех людей по ту и по эту сторону. Мужчины на войне, как правило, счастливы», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в конце августа Анатолий Пашинин, сыгравший в фильмах «Адмирал» и «Мы из будущего», подтвердил, что намеренно вступил в восьмой батальон «Украинской добровольческой армии» (входит в состав запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»1 — прим. ФАН) в Донбассе. Как сообщают украинские СМИ, возвращаться в Россию актер не планирует.

В свою очередь Захар Прилепин в феврале этого года стал заместителем командира одного из батальонов Донецкой народной республики. Он и ранее заявлял, что у него вызывает симпатию смелость Пашинина, который не испугался реально вступать в перестрелки.

1 Организация запрещена на территории РФ.