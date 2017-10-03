Скандал на передовой: Киев выдал батальону «Айдар» ложки российского производства

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Киев, 3 октября. Украинский батальон «Айдар» получил несколько пакетов одноразовой посуды, произведенной в России.

Как сообщает один из военнослужащих, 24-й батальон «Айдар», который воюет на Светлодарской дуге, в районе поселка Новолуганское, получил 6,6 тыс. пластиковых ложек, произведенных компанией «Нижнекамскнефтихим», расположенной в городе Нижнекамск.

По мнению бойцов «Айдара», украинские фирмы, которые снабжают армию, ввозят одноразовую посуду из России, а потом меняют маркировку на «Сделано в Украине», после чего отправляют мешки в воинские части. Однако в этот раз, по всей видимости, кто-то из снабжения забыл поставить украинскую маркировку, в результате чего разгорелся громкий скандал.

«Просто кто-то «протупил» перепаковать. У нас в стране что, одноразовой посуды не производится? Никто из украинских заводов не может обеспечивать армию? Минобороны, ау!» — пишет в Facebook боец Юрий Мысягин.

Напомним, что украинские власти обвиняют Россию в военной агрессии и даже планируют обозначить РФ как «страну-агрессора» в новом законе о реинтеграции Донбасса. Российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к вооруженному конфликту на Украине, и что Киев не предоставил никаких доказательств российского военного присутствия.