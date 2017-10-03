Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

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Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться максимального количества недорогих билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом президент заявил в ходе заседания совета по физкультуре и спорту.

«Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным», — цитирует слова главы государства агентство РИА Новости.

По словам Путина, данный вопрос необходимо решать при сотрудничестве с ФИФА, опираясь на опыт Кубка Конфедераций.