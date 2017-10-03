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Общество
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Спорт
Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше
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    Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

    17:37  3 Октября 2017
    44

    Путин: Дешевых билетов на ЧМ-2018 должно быть больше

    Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться максимального количества недорогих билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом президент заявил в ходе заседания совета по физкультуре и спорту.

    «Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным», — цитирует слова главы государства агентство РИА Новости.

    По словам Путина, данный вопрос необходимо решать при сотрудничестве с ФИФА, опираясь на опыт Кубка Конфедераций.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #чм-2018
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