Курды задержаны в Иране за празднование успеха референдума о независимости

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Тегеран, 3 октября. Более 700 курдов были задержаны силами безопасности Ирана за торжества в честь итогов референдума в Курдистане.

Начиная с 25 сентября в Иране задержано уже более 700 курдов, которые участвовали в публичных торжествах по случаю проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

Правозащитники сообщают, что аресты происходили в иранских провинциях Западный Азербайджан, Курдистан, Керманшах и Илам.

На данный момент правозащитным организациям неизвестна судьба 500 из задержанных курдов.

Отмечается, что на референдуме в курдской автономии боле 90 процентов населения проголосовало за независимость от Ирака.