ЦИК РФ ищет подрядчиков для обслуживания системы ГАС «Выборы»

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Москва, 3 октября. ЦИК России начал искать подрядчиков для обслуживания комплексов государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». Тендеры проводит федеральный центр информатизации при ЦИК РФ.

Как следует из материалов на портале госзакупок, общая цена контрактов составляет 575 миллионов рублей. Всего проводится 12 соответствующих аукционов. Подрядчиков должны определить в конце октября. Окончание проекта намечено на 25 декабря 2018 года, отмечает РИА Новости.

Напомним, Единый день голосования в РФ намечен на 9 сентября следующего года, а в марте 2018 года пройдут выборы президента России.