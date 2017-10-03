«Макаревич поймет»: на Украине хотят запретить въезд для двух членов «Машины времени»

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Киев, 3 октября. Украинский журналист, член Союза крымских татар Москвы Айден Муждабаев начал собирать подписи против концертов российской группы «Машина времени», которые запланированы в Киеве, Одессе и Львове.

Лидер группы Андрей Макаревич вместе со своим коллективом даст три концерта в ноябре 2017 года в рамках тура «Миром правит любовь».

Муждабаев спокойно воспринял приезд Макаревича, зная его позицию в отношении Киева. Однако другие участники группы «Машина времени» — Владимир Сапунов и Андрей Державин — вызвали у него негодование после публикации открытого письма, в котором они поддержали присоединение Крыма. Напомним, что оба музыканта поддерживают позицию президента России Владимира Путина. В частности, Державин и Сапунов присоединились к публичным деятелям, которые подписали «Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры Россию в поддержку Президента по Украине и Крыму». Это письмо было опубликовано в 2014 году.

«В связи с чем появление одного из этих людей под аплодисменты на украинской сцене, а второго — за сценой, является не более уместным, чем фильмы с Пореченковым или концерты Кобзона», — пишет Муждабаев в социальной сети Facebook.

Всех выступающих против концерта «Машины времени» на Украине он призывает подписать специальное обращение к Минкультуры Украины, СБУ и Госпогранслужбе. По словам Муждабаева, Макаревич поймет и не будет противиться решению украинских властей.