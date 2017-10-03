Путин потребовал обратить особое внимание на отставания при подготовке к ЧМ-2018

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Москва, 3 октября. Отставания по графикам программ подготовки чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, недопустимы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Отставание некоторое все-таки есть, они не носят критичного характера, ничего такого страшного нет, но, как всегда, я уже об этом не раз говорил... на заключительном этапе сложней всего решаются задачи, на это нужно обратить особое внимание», — подчеркнул глава государства на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин указал на то, что стадион «Самара Арена» будет сдан в срок.