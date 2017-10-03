ВКС РФ нанесли точечный удар по танкам ИГ в Сирии: опубликовано видео

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Москва, 3 октября. Российское военное ведомство опубликовало видео ликвидации танков боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии после точечного авиаудара ВКС РФ.

Самолеты ВКС РФ в течение двух суток обстреливают позиции ИГ1 на восточном берегу Евфрата в Сирии. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении свыше трех сотен боевиков, в том числе семи полевых командиров террористов. Также опубликовано видео уничтожения военной техники ИГИЛ1.

Три командных пунктах, восемь танков, три артустановки, 17 кроссоверов и четыре склада с оружием ликвидированы. По данным оборонного ведомства, точечным ударом уничтожен центр подготовки наемников ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.