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Новости Сирии
ВКС РФ нанесли точечный удар по танкам ИГ в Сирии: опубликовано видео
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    ВКС РФ нанесли точечный удар по танкам ИГ в Сирии: опубликовано видео

    17:26  3 Октября 2017
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    ВКС РФ нанесли точечный удар по танкам ИГ в Сирии: опубликовано видео

    Москва, 3 октября. Российское военное ведомство опубликовало видео ликвидации танков боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 в Сирии после точечного авиаудара ВКС РФ.

    Самолеты ВКС РФ в течение двух суток обстреливают позиции ИГ1 на восточном берегу Евфрата в Сирии. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении свыше трех сотен боевиков, в том числе семи полевых командиров террористов. Также опубликовано видео уничтожения военной техники ИГИЛ1.

    Три командных пунктах, восемь танков, три артустановки, 17 кроссоверов и четыре склада с оружием ликвидированы. По данным оборонного ведомства, точечным ударом уничтожен центр подготовки наемников ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #вкс рф
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