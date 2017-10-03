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Общество
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Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ на три километра продвинулась к Аль-Маядину
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ на три километра продвинулась к Аль-Маядину

    17:22  3 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ на три километра продвинулась к Аль-Маядину

    Дейр эз-Зор, 3 октября. Правительственные войска теснят позиции «Исламского государства»1 при наступлении на ключевой город Аль-Маядин.

    Военные источники в Сирии получили данные, что правительственные войска значительно продвинулись в наступлении на захваченный боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) стратегически важный населенный пункт Аль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

    Отмечается, что это стало благодаря воздушной поддержке российской военной авиации. ВКС РФ за несколько часов нанесли по позициям исламистов не менее 15 авиаударов, пишет источник.

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ на три километра продвинулась к Аль-Маядину

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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