Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ на три километра продвинулась к Аль-Маядину

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Дейр эз-Зор, 3 октября. Правительственные войска теснят позиции «Исламского государства»1 при наступлении на ключевой город Аль-Маядин.

Военные источники в Сирии получили данные, что правительственные войска значительно продвинулись в наступлении на захваченный боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) стратегически важный населенный пункт Аль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор.

Отмечается, что это стало благодаря воздушной поддержке российской военной авиации. ВКС РФ за несколько часов нанесли по позициям исламистов не менее 15 авиаударов, пишет источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.